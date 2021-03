Nuovi casi e vittime del Covid in Italia | i dati aggiornati

petergomezblog : Coronavirus, 17.083 nuovi casi con 335.983 tamponi. Nuova impennata di ricoverati e schizzano gli ingressi in terap… - RegLombardia : #LNews A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono 3.762 i nuovi positivi (8,9%). I guariti/dimessi sono 1.019 ????… - Agenzia_Ansa : Bologna e Ancona zone rosse da oggi. La variante nigeriana identificata a Brescia. Nelle ultime 24 ore sono stati 1… - udogumpel : RT @Antonio_Caramia: 347 morti per #COVID19 98.635 da inizio pandemia ??20.884 nuovi casi Valore più alto dal 1° gennaio Mercoledì peggiore… - Antonio_Caramia : 347 morti per #COVID19 98.635 da inizio pandemia ??20.884 nuovi casi Valore più alto dal 1° gennaio Mercoledì peggi… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi casi

Sono 20.884 idi coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 2.976.274 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars - CoV - 2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 347 , per un ...I dati della pandemia. La situazione aggiornata in Italia e nel mondo Dai dati del ministero della Salute oggi si registrano 20.884con 358.884 tamponi e 347 vittime (in totale 98.635). Ieri si erano registrati 17.083con 335.983 tamponi (tasso al 5,08%) e 343 vittime. In Lombardia si registrano 4.590contagi ...Nel Lazio sono 35.789 i casi attualmente positivi a Covid-19 , di cui 1.828 ricoverati, 237 i n terapia intensiva e 33.724 in isolamento ...L’allarme del Garante dei detenuti Ciambriello vale pure per la penitenziaria. Positivi il sindaco di Pompei e il presidente comunale. Nuovi decessi e restrizioni nelle aree vesuviana e flegrea: Bacol ...