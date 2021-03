Novara-Fenerbahce oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il fragoroso successo per 3-1 della gara d’andata Novara è pronta a tornare in campo, oggi alle ore 19.00, per il match di ritorno contro il Fenerbahce valido per i quarti di finale di Champions League. Le piemontesi hanno dimostrato di essere superiori alle turche ma per staccare il pass per la semifinale dovranno vincere almeno due set, impresa non impossibile se la qualità del gioco espresso sarà quella di otto giorni fa. Stefano Lavarini si affiderà alle sue giocatrici migliori con Micha Hancock come al solito in cabina di regia, pronta ad azionare i martelli Malwina Smarzek, Britt Herbots e Caterina Bosetti mentre nel ruolo di centrali si alterneranno Cristina Chirichella e Haleigh Washington, con Stefania Sansonna che agirà nel ruolo di libero. Zoran Terzic schiererà Akyol Aydemir in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo il fragoroso successo per 3-1 della gara d’andataè pronta a tornare in campo,alle ore 19.00, per il match di ritorno contro ilvalido per i quarti di finale di. Le piemontesi hanno dimostrato di essere superiori alle turche ma per staccare il pass per la semifinale dovranno vincere almeno due set, impresa non impossibile se la qualità del gioco espresso sarà quella di otto giorni fa. Stefano Lavarini si affiderà alle sue giocatrici migliori con Micha Hancock come al solito in cabina di regia, pronta ad azionare i martelli Malwina Smarzek, Britt Herbots e Caterina Bosetti mentre nel ruolo di centrali si alterneranno Cristina Chirichella e Haleigh Washington, con Stefania Sansonna che agirà nel ruolo di libero. Zoran Terzic schiererà Akyol Aydemir in ...

Ultime Notizie dalla rete : Novara Fenerbahce Italiani all'estero: Guidetti chiude 1° la regular season in Turchia e punta alla Champions League La seconda forza del campionato è il Fenerbahce che mercoledì deve ribaltare l'1 - 3 sul campo dell'Igor Gorgonzola Novara. Terza l'Eczacibasi di Marco Aurelio Motta che ha superato 3 - 0 l'Ihtisas ...

Volley, al via la tre giorni di Champions League. Le italiane su Sky ... Grupa Azoty Zaksa Kedzierzyn Kozle - Cucine Lube Civitanova (andata 3 - 1), Sky Sport Arena (telecronaca Stefano Locatelli; commento Andra Zorzi) Ore 19 : Novara - Fenerbahce, Sky Sport Uno Ore 21 : ...

Sky e la Champions femminile Oltre a quella maschile, in questi giorni su Sky anche la Champions League di volley femminile, il trofeo europeo più importante e prestigioso a livello di club. Come per gli uomini si giocano le part ...

