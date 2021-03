Notizie serie tv 3 marzo: Dakota Faning in The First Lady, prima serie tv per Grindr (Di mercoledì 3 marzo 2021) Notizie serie tv 3 marzo: Dakota Fanning sarà Susan Ford in The First Lady Notizie serie tv 3 marzo – Dakota Fanning sarà Susan Ford nell’antologia The First Lady di Showtime diretta e prodotta da Susanne Bier per Lionsgate con Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford e Aaron Eckhart in quelli di Gerald Ford. La prima stagione dell’antologia creata da Aaron Cooley racconterà anche Eleanor Roosvelt (Gillian Anderson) e Michelle Obama (Viola Davis). Fanning sarà in sei episodi nei panni di Susan Elizabeth Ford “First daughter”, la figlia del Presidente, adolescente nel pieno degli anni ’70 spesso portatrice delle idee ... Leggi su dituttounpop (Di mercoledì 3 marzo 2021)tv 3Fanning sarà Susan Ford in Thetv 3Fanning sarà Susan Ford nell’antologia Thedi Showtime diretta e prodotta da Susanne Bier per Lionsgate con Michelle Pfeiffer nei panni di Betty Ford e Aaron Eckhart in quelli di Gerald Ford. Lastagione dell’antologia creata da Aaron Cooley racconterà anche Eleanor Roosvelt (Gillian Anderson) e Michelle Obama (Viola Davis). Fanning sarà in sei episodi nei panni di Susan Elizabeth Ford “daughter”, la figlia del Presidente, adolescente nel pieno degli anni ’70 spesso portatrice delle idee ...

