Norvegia-Italia, 21 Aprile 2020. Viaggio attraverso l'Europa del Covid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alle 4 del mattino del 21 Aprile 2020 un'anonima automobile coreana si immette nell'autostrada a nord di Oslo, diretta a sud. A bordo un marinaio Italiano alla deriva alle Lofoten, una tanica di caffè norvegese e un pupazzetto di Hello Kitty in tenuta hawaiana incollato sul cruscotto. Davanti 5 confini, inesistenti fino a pochi mesi prima ma ora meno permeabili di quanto lo fossero nel 1944. L'avventura era iniziata un paio di settimane prima quando HC, amico del marinaio e proprietario di una piccola isola, forse mosso a pietà dall'italico viaggiatore alla deriva impossibilitato al rientro in patria, forse invece conquistato da un potente martini cocktail che non manca mai sulla barca del marinaio, gli lanciò un mazzo di chiavi dicendo: "Beh, cosa c'è di difficile, ecco le chiavi, prendi la macchina e torna a casa". Il confine ...

