"Non si può votare". Draghi cancella le elezioni: arriva il decreto, quando si tornerà (forse) alle urne (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tutte le elezioni previste in primavera saranno rimandate all'autunno 2021, quando ci si aspetta di avere una situazione epidemiologica quantomeno sotto controllo. Non c'è ancora l'ufficialità di tale slittamento, ma sia il Corriere della Sera che Dagospia lo danno per certo: occorrerà un decreto legge del Consiglio dei ministri, che potrebbe arrivare già nei prossimi giorni, dato che il governo presieduto da Mario Draghi ha ormai preso la sua decisione. Con la terza ondata che è partita l'esecutivo ha scelto la linea della massima prudenza per gestirla, tanto che si parla di zone rosse in gran parte d'Italia per le prossime settimane. Restrizioni che sembrano inevitabili almeno fino all'estate, dato che le varianti del Covid sono sempre più diffuse, determinando un costante aumento dei contagi e ...

Ultime Notizie dalla rete : Non può Monica Guerritore: 'A Sanremo per dire che il teatro c'è' Le polemiche? Magari mi massacreranno, ma il teatro non si deve fermare, se c'è una sola ... E l'impegno di tecnici, maestranze, personale della radio e della tv indica che si può ricominciare a vivere".

Sanremo 2021, Irama in gara con il video delle prove: "Grato ma anche dispiaciuto" ...di ieri la sua esibizione era stata rinviata in attesa di ulteriori accertamenti e per quanto il musicista sia risultato negativo al tampone secondo il regolamento rigidissimo di 75 pagine non può ...

