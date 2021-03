“NON SCHERZATE CON IL FUOCO”, DOPO LE SANZIONI PER IL CASO NAVALNY LA RUSSIA AVVISA BIDEN (Di mercoledì 3 marzo 2021) La RUSSIA ha avvertito gli Stati Uniti di non “giocare con il FUOCO” DOPO aver imposto le SANZIONI martedì in risposta all’avvelenamento del leader dell’opposizione Alexei NAVALNY. Gli Stati Uniti hanno congelato i beni e criminalizzato le transazioni di sette alti funzionari russi, tra cui il capo del Servizio di sicurezza federale (FSB) russo, e hanno inserito proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laha avvertito gli Stati Uniti di non “giocare con ilaver imposto lemartedì in risposta all’avvelenamento del leader dell’opposizione Alexei. Gli Stati Uniti hanno congelato i beni e criminalizzato le transazioni di sette alti funzionari russi, tra cui il capo del Servizio di sicurezza federale (FSB) russo, e hanno inserito proviene da Database Italia.

