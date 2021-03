“Non mi fanno affittare la casa perché sono gay, schifo totale”: la storia di Raffaele | VIDEO (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ciao a tutti, breve storia triste da raccontare: ho fatto una proposta per affittare un appartamento qui in Campania A Marcianise. La proprietaria mi dà l’ok, vado a comprare i mobili per arredare casa, l’ho conosciuta ieri, oggi dovevo andare per preparare il trasloco, quando mi contattano dall’agenzia immobiliare per dirmi che non mi danno più l’appartamento. Il motivo? perché sono ricch..ne”. Così Raffaele in un VIDEO su Facebook denuncia il grave episodio di discriminazione e di omofobia che ha subito. Il ragazzo ha 30 anni e si sfoga amaramente: “Benvenuti nel 2021, schifo totale, FUCK”. La storia di Raffaele è diventata nota anche grazie al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ciao a tutti, brevetriste da raccontare: ho fatto una proposta perun appartamento qui in Campania A Marcianise. La proprietaria mi dà l’ok, vado a comprare i mobili per arredare, l’ho conosciuta ieri, oggi dovevo andare per preparare il trasloco, quando mi contattano dall’agenzia immobiliare per dirmi che non mi danno più l’appartamento. Il motivo?ricch..ne”. Cosìin unsu Facebook denuncia il grave episodio di discriminazione e di omofobia che ha subito. Il ragazzo ha 30 anni e si sfoga amaramente: “Benvenuti nel 2021,, FUCK”. Ladiè diventata nota anche grazie al consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio ...

FiorellaMannoia : @yenisey74 Mi fanno ridere, vanno in Arabia Saudita a omaggiare gli emiri e poi appoggiano l'embargo a Cuba perché… - GiovanniToti : Trovate le differenze. Ancora una volta sono i piccoli che ci danno una lezione. E non viceversa! Impegniamoci tu… - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Carlo #Cottarelli: 'Bisogna comprare i brevetti costi quel che costi, non possiamo m… - Noovyis : (“Non mi fanno affittare la casa perché sono gay, schifo totale”: la storia di Raffaele | VIDEO) Playhitmusic - - Fenice51585874 : @mgmaglie @GCerrinaFeroni E che ci vuole a fare una legge ad hoc? Se vogliono, in quattro e quattr'otto la fanno. N… -