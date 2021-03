'Noi dei Live Club chiediamo pari dignità con teatri e cinema. E per incentivare il ritorno del pubblico, defiscalizzare i biglietti' (Di mercoledì 3 marzo 2021) ... anche se avete giocato d'astuzia… 'Avevamo giocato sull'equivoco di una partecipazione Live di molti artisti e di 130 locali in diretta sul portale Ultimoconcerto.it. In realtà si è trattato ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) ... anche se avete giocato d'astuzia… 'Avevamo giocato sull'equivoco di una partecipazionedi molti artisti e di 130 locali in diretta sul portale Ultimoconcerto.it. In realtà si è trattato ...

GrandeFratello : Cinque VIPPONI per una finalissima: tenetevi forte, perché la resa dei conti sta per iniziare. Vivete insieme a noi… - borghi_claudio : Breve stotia triste dei titolisti della nostra stampa: Da noi assembramento assassino, a Parigi 'si godono il sole' - borghi_claudio : La montagna sotto il tappeto e il ricordino al centro della stanza ?? Un altro dei motivi per cui serviva Draghi...… - sumascarilla : RT @restancoraunpo_: Ave, o Emma, piena di haters, il fandom è con te. Tu sei benedetta fra gli artisti e benedetto è il frutto dei tuoi 1… - CarriaggioM : RT @SalvatoreMirag7: @MartinaRaspber1 @AssuntaPavone @mov24agosto Certo che vi dà molto fastidio scoprire di essere dei mantenuti. A noi in… -