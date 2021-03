Niente vaccini made in Italy fino all'autunno (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le aziende italiane sono pronte a produrre il principio attivo del vaccino contro il Covid entro 4-6 mesi, ma forse ne possono servire anche otto. Nell’attesa che ciò avvenga l’Italia parteciperà al progetto europeo per il rafforzamento della produzione. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha riunito allo stesso tavolo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore centro studi Carlo Riccini, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo e il sottosegretario alla presidenza Franco Gabrielli per studiare un piano di produzione che porti all’immunizzazione e al recupero dei ritardi fino ad ora accumulati. Durante l’incontro è stata ribadita la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le aziende italiane sono pronte a produrre il principio attivo del vaccino contro il Covid entro 4-6 mesi, ma forse ne possono servire anche otto. Nell’attesa che ciò avvenga l’Italia parteciperà al progetto europeo per il rafforzamento della produzione. Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha riunito allo stesso tavolo il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore centro studi Carlo Riccini, il presidente dell’Aifa Giorgio Palù, il commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo e il sottosegretario alla presidenza Franco Gabrielli per studiare un piano di produzione che porti all’immunizzazione e al recupero dei ritardiad ora accumulati. Durante l’incontro è stata ribadita la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del ...

Ultime Notizie dalla rete : Niente vaccini Niente vaccini made in Italy fino all'autunno Su questo 'c'è la totale disponibilità a trovare gli strumenti normativi e finanziari più idonei per arrivare alla produzione di vaccini in Italia in tempi brevi'. Anche se poi, nel corso del ...

Vaccini tricolori e burocrazia a prova di Recovery Plan. Parla Caroli Il futuro dell'Italia si gioca su due fronti: i vaccini e il Recovery Plan. La cura contro il Covid e la sconfitta del virus da una parte, la ... Ma non c'è niente di incredibile, perché è semplicemente ...

