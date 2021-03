Nicole Kidman e Cynthia Erivo tra le star della serie Roar, prodotta per Apple TV+ (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'attrice Nicole Kidman sarà una delle protagoniste della serie Roar, un progetto tutto al femminile prodotto per Apple TV+. La nuova serie antologica Roar potrà contare su un cast davvero stellare: Nicole Kidman, Cynthia Erivo, Merritt Wever e Alison Brie saranno infatti le protagoniste del nuovo progetto, tutto al femminile, destinato ad Apple TV+. Lo show è in fase di sviluppo fin dal 2018 ed è ispirato alla raccolta di storie scritte da Cecelia Ahern. La prima stagione di Roar sarà composta da otto episodi della durata di trenta minuti, ognuno raccontato dalla prospettiva di una donna. La serie è stata sviluppata ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 3 marzo 2021) L'attricesarà una delle protagoniste, un progetto tutto al femminile prodotto perTV+. La nuovaantologicapotrà contare su un cast davvero stellare:, Merritt Wever e Alison Brie saranno infatti le protagoniste del nuovo progetto, tutto al femminile, destinato adTV+. Lo show è in fase di sviluppo fin dal 2018 ed è ispirato alla raccolta di storie scritte da Cecelia Ahern. La prima stagione disarà composta da otto episodidurata di trenta minuti, ognuno raccontato dalla prospettiva di una donna. Laè stata sviluppata ...

