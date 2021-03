Neuropatia diabetica | cos’è | sintomi da controllare e come agire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè un quadro che si può presentare con tanti volti diversi,la sensazione di formicolio ai piedi accompagnata da frustate di dolore bruciante alle gambe,la sensazione che lo stomaco rifiuti di ricevere cibo accompagnata da una digestione lunghissima, che un’alimentazione normale, in altri casi la vita sessuale è resa problematica e c’è chi passando dalla posizione sdraiata a quella in piedi, di colpo vedono tutto nero e cadono per terra.si manifesta Questa situazione fa parte delle complicanze croniche del diabete e può interessare diversi organi e apparati. È importante ricordare che possiamo avere una forma periferica e una forma autonomica. La prima interessa i nervi periferici, in particolare quelli degli arti inferiori. La forma ...

Diabete e fumo sono collegati. Quali sono i grossi danni del fumo per le persone diabetiche secondo il diabetologo.