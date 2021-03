Netflix, Marzo 2021: le novità Kids & Family (Di mercoledì 3 marzo 2021) Netflix, Marzo 2021. Ecco il catalogo completo con tutte le novità in uscita proposte dalla piattaforma. News per tutta la famiglia Yes Day – dal 12 Marzo Stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Édgar Ramírez) decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai. Basato sull’omonimo libro di Amy Krouse Rosenthal, Yes Day è diretto da Miguel Arteta e prodotto da Lawrence Grey, Ben Everard, Daniel Rappaport, Nicole King Solaka, Jennifer Garner. Nel cast anche Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021). Ecco il catalogo completo con tutte lein uscita proposte dalla piattaforma. News per tutta la famiglia Yes Day – dal 12Stanchi di dover dire sempre “no” a figli e colleghi, Allison (Jennifer Garner) e Carlos (Édgar Ramírez) decidono di concedere ai loro tre bambini il “giorno dei sì”, in cui saranno i più piccoli a dettare le regole per 24 ore. Queste vicende porteranno inaspettatamente la famiglia a vivere un’avventura mozzafiato a Los Angeles che li farà riavvicinare più che mai. Basato sull’omonimo libro di Amy Krouse Rosenthal, Yes Day è diretto da Miguel Arteta e prodotto da Lawrence Grey, Ben Everard, Daniel Rappaport, Nicole King Solaka, Jennifer Garner. Nel cast anche Jenna Ortega, Julian Lerner, Everly Carganilla, H.E.R., Nat Faxon, Molly Sims, ...

