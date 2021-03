Netflix | annunciata una nuova serie originale italiana “Zero”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Sviluppata in 8 episodi Arriva unaproduzionesu. “” è il nuovo show, liberamente ispirata al romanzo “Non ho mai avuto la mia età” di Antonio Dikele Distefano, edito da Mondadori. Proprio Distefano ha avuto l’idea dellaprodotta da Fabula Pictures con la partecipazione di Red Joint Film e disponibile sudal 21 aprile. SINOSSI È la storia di un timido ragazzo con uno straordinario superpotere, diventare invisibile. Non un supereroe, ma un eroe moderno che impara a conoscere i suoi poteri quando il Barrio, il quartiere della periferia milanese da dove voleva scappare, si trova in pericolo.dovrà indossare gli scomodi panni di eroe, suo malgrado e, nella sua avventura, scoprirà l’amicizia di Sharif, Inno, Momo e Sara, e ...

