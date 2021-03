“Nemmeno ci salutiamo”. Samantha De Grenet a bomba dopo il GF Vip. E una seconda possibilità è esclusa dopo quello che è successo al reality (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella puntata del 3 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ Barbara D’Urso ha lasciato spazio alla seconda parte del programma all’ex gieffina Samantha De Grenet. Come è suo solito fare, dopo aver informato il suo pubblico di notizie decisamente più serie come il coronavirus, la padrona di casa alleggerisce la sua trasmissione con news di gossip e televisione. E qualche ora fa ha quindi deciso di intervistare l’ex vippona, che si è sbilanciata su uno degli argomenti più scottanti. La donna è stata comunque molto onesta ed ha confidato di essersi resa conto di aver commesso qualche errore, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. A quel punto Carmelita ha chiesto maggiori lumi e l’ha invitata a indicare un episodio su tutti del quale si è pentita. Ed ha subito nominato Stefania Orlando: “La ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nella puntata del 3 marzo di ‘Pomeriggio Cinque’ Barbara D’Urso ha lasciato spazio allaparte del programma all’ex gieffinaDe. Come è suo solito fare,aver informato il suo pubblico di notizie decisamente più serie come il coronavirus, la padrona di casa alleggerisce la sua trasmissione con news di gossip e televisione. E qualche ora fa ha quindi deciso di intervistare l’ex vippona, che si è sbilanciata su uno degli argomenti più scottanti. La donna è stata comunque molto onesta ed ha confidato di essersi resa conto di aver commesso qualche errore, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia. A quel punto Carmelita ha chiesto maggiori lumi e l’ha invitata a indicare un episodio su tutti del quale si è pentita. Ed ha subito nominato Stefania Orlando: “La ...

