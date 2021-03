Nello Salza ospite a Sanremo 2021 | biografia | carriera | moglie | colonne sonore e cachet del trombettista per il Festival

(Di mercoledì 3 marzo 2021): chi è ilche affianca Il Volo nell’omaggio a Ennio Morriconeè un notoitaliano, tra gli ospiti deldinella serata di oggi, mercoledì 3 marzo, al fianco de Il Volo. Il gruppo è infatti tra i super ospiti di questa 71esima edizione. La loro performance, affiancata da, è un grande omaggio a Ennio Morricone, preludio dell’evento del 5 giugno su Rai 1 Il Volo tribute to Ennio Morricone. L’esibizione sul palco dell’Ariston (qui tutto quello che c’è da sapere sulla manifestazione), è diretta dal figlio del Maestro, Andrea Morricone. Ma vediamo insieme ...

ItaloCalcagni : Domani guarderò il Festival solo per sentire Nello Salza, 'la tromba del cinema italiano'. Talento puro.… - corriereviterbo : Nello Salza protagonista a I Soliti Ignoti #isolitiignoti #nellosalza #viterbo #sutri #tromba #cinema… - farouka1967 : Nello Salza, con le labbra gonfie, sarebbe uguale alla signora #isolitiignoti - user_tv : Nello Salza, 'la Tromba del Cinema italiano' visita il 'Mille e una nota'. Ha lavorato ad oltre 250 colonne sonore… -

Omaggio tra musica e cinema anche quello de Il Volo : i tre tenori si esibiranno sulle notte di Ennio Morricone, accompagnati dal figlio, Andrea Morricone, e dal trombettista.