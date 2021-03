«Nella Bergamasca numeri da zona rossa» Serve lockdown duro di almeno un mese» (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberto Battiston: «Segnali preoccupanti di crescita già a inizio febbraio, ma non è stato fatto nulla». «Ora Rt a 1,45, è aumentato in proporzione più che a Brescia. Contro le varianti le sole mascherine non bastano» Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 4 marzo 2021) Roberto Battiston: «Segnali preoccupanti di crescita già a inizio febbraio, ma non è stato fatto nulla». «Ora Rt a 1,45, è aumentato in proporzione più che a Brescia. Contro le varianti le sole mascherine non bastano»

