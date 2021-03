‘Ndrangheta: Dda Catanzaro confisca beni per 350mila euro ad affiliato cosche lametine (Di mercoledì 3 marzo 2021) Catanzaro, 3 mar. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di Catanzaro, coordinati dal procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri, e dall'Aggiunto Vincenzo Capomolla, hanno confiscato beni per un valore di 350mila euro appartenenti a un esponente della cosca di ‘Ndrangheta "Cerra-Torcasio-Gualtieri" di Lamezia Terme. Destinatario della misura, emessa dal Tribunale del capoluogo calabrese su richiesta della Dda catanzarese, è Vincenzo Torcasio, alias "u niuru", soggetto che da molti anni gravita nel contesto delle cosche di ‘Ndrangheta, dapprima "Cerra-Torcasio-Gualtieri" e poi "Giampà", condannato nell'ambio del procedimento penale "Perseo". La confisca rappresenta l'epilogo delle ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021), 3 mar. (Adnkronos) - I finanzieri del Comando Provinciale di, coordinati dal procuratore capo di, Nicola Gratteri, e dall'Aggiunto Vincenzo Capomolla, hannotoper un valore diappartenenti a un esponente della cosca di"Cerra-Torcasio-Gualtieri" di Lamezia Terme. Destinatario della misura, emessa dal Tribunale del capoluogo calabrese su richiesta della Dda catanzarese, è Vincenzo Torcasio, alias "u niuru", soggetto che da molti anni gravita nel contesto delledi, dapprima "Cerra-Torcasio-Gualtieri" e poi "Giampà", condannato nell'ambio del procedimento penale "Perseo". Larappresenta l'epilogo delle ...

