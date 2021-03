‘Ndrangheta: Dda Catanzaro confisca beni per 350mila euro ad affiliato cosche lametine (2) (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Gli accertamenti patrimoniali e reddituali, svolti per un vasto arco temporale, hanno evidenziato che i beni confiscati a Vincenzo Torcasio risultano di valore sproporzionato rispetto agli esigui redditi dichiarati e alla capacità economica lecita del suo nucleo familiare, e la loro acquisizione risulta, dunque, ingiustificata. Le indagini hanno consentito di conseguire un solido quadro indiziario alla luce del quale, nel 2019, è stato eseguito il sequestro e, nei giorni scorsi, il provvedimento di confisca del patrimonio, il cui valore è stato stimato in 350mila euro. La misura ha riguardato, nello specifico, un terreno con annesso fabbricato di tre piani a Lamezia Terme e adibito ad abitazione principale del nucleo familiare dello stesso Vincenzo Torcasio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Adnkronos) - Gli accertamenti patrimoniali e reddituali, svolti per un vasto arco temporale, hanno evidenziato che iti a Vincenzo Torcasio risultano di valore sproporzionato rispetto agli esigui redditi dichiarati e alla capacità economica lecita del suo nucleo familiare, e la loro acquisizione risulta, dunque, ingiustificata. Le indagini hanno consentito di conseguire un solido quadro indiziario alla luce del quale, nel 2019, è stato eseguito il sequestro e, nei giorni scorsi, il provvedimento didel patrimonio, il cui valore è stato stimato in. La misura ha riguardato, nello specifico, un terreno con annesso fabbricato di tre piani a Lamezia Terme e adibito ad abitazione principale del nucleo familiare dello stesso Vincenzo Torcasio.

