NBA 2020 2021 | Jokic devastante contro Milwaukee | Lakers e Clippers ko

(Di mercoledì 3 marzo 2021) I risultati della notte italiana tra martedì 2 marzo e mercoledì 3 marzo ha visto in scena lo svolgersi di sei partite della regular season NBA. Un Nikola(37 punti, 10 rimbalzi e 11 assist) guida Denver verso la vittoria a domicilio. Sconfitte per le due losangeline: isi fermano allo Staplesi Suns, iscivolano al quarto posto a Ovest in seguito al ko di Boston. Vincono gli Hawks a Miami, gli Spurs liquidano i Knicks, i Grizzlies passanoi Wizards. LE CLASSIFICHE DELLE DUE CONFERENCE BOSTON CELTICS-L.A.117-112 Quinto ko nelle ultime 8 uscite per i, privi nuovamente di Kawhi ...

Sei partite nella notte NBA. Il protagonista assoluto è Nikola Jokic, che trascina i suoi Denver Nuggets ad una netta vittoria sul campo dei Milwaukee Bucks. Finisce 128-97 con il serbo che mette a re ...