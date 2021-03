Napoli-Sassuolo, azzurri ancora in silenzio stampa: nessun tesserato parlerà alla stampa (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Napoli sceglie ancora la strada del silenzio stampa.Sassuolo-Napoli, Caputo: “Rigore non facile da segnare, ma ho un segreto. Insigne? Mi ha detto che…”Sassuolo-Napoli, De Zerbi: “Grande gara, dà fastidio non aver vinto. Futuro? nessun problema con il club”La compagine azzurra è stata protagonista del match che, alle ore 18:30, ha aperto il mercoledì di Serie A. In seguito al pareggio per 3-3 maturato al termine dei 90' del Mapei Stadium, la società partenopea ha scelto - continuativamente rispetto alle ultime tre gare - di non presentare alcun tesserato ai microfoni della stampa. Né il tecnico Rino Gattuso, né giocatori o membri dello staff sono stati presenti nel ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ilscegliela strada del, Caputo: “Rigore non facile da segnare, ma ho un segreto. Insigne? Mi ha detto che…”, De Zerbi: “Grande gara, dà fastidio non aver vinto. Futuro?problema con il club”La compagine azzurra è stata protagonista del match che, alle ore 18:30, ha aperto il mercoledì di Serie A. In seguito al pareggio per 3-3 maturato al termine dei 90' del Mapei Stadium, la società partenopea ha scelto - continuativamente rispetto alle ultime tre gare - di non presentare alcunai microfoni della. Né il tecnico Rino Gattuso, né giocatori o membri dello staff sono stati presenti nel ...

Sporf : ? 34’ ?? Sassuolo 1-0 Napoli ?? ? 38’ ?? Sassuolo 1-1 Napoli ?? ? 45’ ?? Sassuolo 2-1 Napoli ?? ? 72’ ?? Sassuolo 2-2… - ZZiliani : Imperdonabile ingenuità finale del #Napoli, giusto rigore per il #Sassuolo e 3-3 all'ultimo tuffo. Resta il disgust… - sscnapoli : ?? | I convocati di #SassuoloNapoli ?? - niscimapv : @SuperflyVideo Oltretutto secondo me il giocatore del Napoli in fuorigioco impedisce la visuale al portiere del Sas… - zazoomblog : Sassuolo De Zerbi: Col Napoli avremmo meritato di vincere - #Sassuolo #Zerbi: #Napoli #avremmo -