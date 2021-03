Napoli, parte l’evento “Il cinema del pensiero”: film e incontri per i giovani (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Da venerdì 5 marzo e fino a maggio 2021, ci sarà la seconda edizione de “Il cinema del pensiero” organizzato per gli studenti delle superiori di Napoli e provincia. Dopo l’edizione del 2019, “Il cinema del pensiero” raddoppia per i ragazzi delle superiori di Napoli e provincia. La rassegna affronterà ancora i temi sociali per sensibilizzare i giovani e sarà realizzata nell’ambito del Piano Nazionale cinema per la Scuola promosso da MIUR e MIBACT (Bando cinema per la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival A.S. 2018/2019), a cura di “Parallelo 41 Produzioni” e in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II e le associazioni “Un’altra galassia” e “Astrea ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Da venerdì 5 marzo e fino a maggio 2021, ci sarà la seconda edizione de “Ildel” organizzato per gli studenti delle superiori die provincia. Dopo l’edizione del 2019, “Ildel” raddoppia per i ragazzi delle superiori die provincia. La rassegna affronterà ancora i temi sociali per sensibilizzare ie sarà realizzata nell’ambito del Piano Nazionaleper la Scuola promosso da MIUR e MIBACT (Bandoper la Scuola – Buone Pratiche, Rassegne e Festival A.S. 2018/2019), a cura di “Parallelo 41 Produzioni” e in collaborazione con l’Università degli Studi Federico II e le associazioni “Un’altra galassia” e “Astrea ...

