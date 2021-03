Napoli, Nappi (Lega): “Interrogazione per verificare funzionamento catena vaccini Covid dopo morte insegnante” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “La notizia della scomparsa di Annamaria Mantile, docente dell’istituto comprensivo Pavese di Napoli, morta dopo essersi sottoposta a vaccino ci lascia sgomenti e ci pone molti interrogativi. Ecco perché presenterò un’Interrogazione in Consiglio regionale affinchè si faccia piena luce sul funzionamento del sistema delle vaccinazioni, sui modi e gli effetti della somministrazione”. Così in una L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) “La notizia della scomparsa di Annamaria Mantile, docente dell’istituto comprensivo Pavese di, mortaessersi sottoposta a vaccino ci lascia sgomenti e ci pone molti interrogativi. Ecco perché presenterò un’in Consiglio regionale affinchè si faccia piena luce suldel sistema delle vaccinazioni, sui modi e gli effetti della somministrazione”. Così in una L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

