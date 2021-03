Napoli | morta docente che si era vaccinata da pochi giorni | denuncia dei familiari

(Di mercoledì 3 marzo 2021): unadi 62 anni èdopo essersicontro il Covid 19. Disposta l’autopsia per capire se ci sono connessioni tra la vaccinazione e il decesso. Una donna di 62 anni,dell’istituto comprensivo Pavese di, èdopo essersicontro il Covid 19. Come riporta

Il Fatto Vesuviano

Non è una famiglia no-vax, quella che ieri ha presentato denuncia ai carabinieri. Chiede solo di capire com'è morta Annamaria Mantile, 62 anni, napoletana del Vomero, elegante insegnante di inglese. 'Si è sentita male due ore dopo l'iniezione e non si è più ripresa', racconta il fratello Sergio, sociologo. Un'insegnante di 62 anni di Napoli, Annamaria Mantile, è morta qualche giorno dopo aver ricevuto il vaccino AstraZeneca ed ora i suoi familiari chiedono che venga fatta chiarezza sull'accaduto. La vittima, che insegnava inglese, è morta pochi giorni dopo essersi vaccinata: disposta l'autopsia per capire se ci sono connessioni tra la vaccinazione e il decesso.