Napoli | insegnante morta pochi giorni dopo il vaccino | aperta un' inchiesta

fanpage : Annamaria è morta pochi giorni dopo aver ricevuto il vaccino. Aperta un'inchiesta per capire se c'è correlazione tr… - RItalia_N : Napoli, insegnante muore dopo la prima dose di vaccino Covid: disposto sequestro della salma e autopsia: - Canone_Inverso_ : Per l'insegnante di Napoli, deceduta pochi gg. dopo il vaccino, in perfetta salute, qualche giornale ha tenuto a pr… - midnightsilvia : RT @ImolaOggi: Napoli: insegnante muore dopo il vaccino, aperta inchiesta - raffyras : Napoli: insegnante muore dopo il vaccino, aperta inchiesta -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli insegnante

Aveva 62 anni ed è morta pochi giorni dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino di AstraZeneca contro il Covid . Annamaria Mantile era un'di inglese in una scuola die sulla sua morte è stata aperta un'inchiesta : l'autopsia, già disposta, dovrà stabilire le cause del decesso ma al momento non ci sarebbero correlazioni ...Non è una famiglia no - vax, quella che ieri ha presentato denuncia ai carabinieri. Chiede solo di capire com'è morta Annamaria Mantile , 62 anni, napoletana del Vomero, elegantedi inglese. 'Si è sentita male due ore dopo l'iniezione e non si è più ripresa', racconta il fratello Sergio, sociologo, che mette l'uno dietro l'altro i fatti. Sabato 27 febbraio, ore 12,...Non è ufficiale ma ormai è chiaro a tutti, visto l’andamento dell’epidemia, che per elezioni amministrative - venti milioni di italiani chiamati al voto in primavera a ...La Campania rischia di diventare una Regione zona rossa a causa dell’aumento dei contagi Covid degli ultimi giorni. In Campania infatti è ancora in rialzo la curva, ieri 2.046 nuovi positivi, 420 dei ...