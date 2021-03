Napoli, com’è morta Annamaria: conati di vomito, corpo gelido e sete dopo il vaccino (Di mercoledì 3 marzo 2021) conati di vomito, dolori addominali, spossatezza. Poi battito accelerato e sete. Sono i sintomi che ha avuto Annamaria Mantile, l’insegnante napoletana del Vomero di 62 anni dopo aver assunto la prima dose del vaccino “Astrazeneca”. Annamaria Mantile morta dopo il vaccino, i sintomi L’incubo inizia sabato 27 febbraio alle ore 12 e 30. La docente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021)di, dolori addominali, spossatezza. Poi battito accelerato e. Sono i sintomi che ha avutoMantile, l’insegnante napoletana del Vomero di 62 anniaver assunto la prima dose del“Astrazeneca”.Mantileil, i sintomi L’incubo inizia sabato 27 febbraio alle ore 12 e 30. La docente L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

