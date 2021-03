Muroni lascia Leu e va al Misto | “Ecologia al servizio del Paese”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Per affrontarle le sfide che abbiamo davanti servono visione e una capacità nuova che segni la discontinuità anche dell’ecologismo in politica, e che sia in grado di fornire quella progettualità che nell’Italia di oggi non si vede. Voglio allora contribuire a costruire una comunità di uomini e donne che si metta al servizio di questi obiettivi. Farò questo lavoro dal gruppo Misto: è più giusto, più coerente, più onesto“. Così la deputata Rossella Muroni annuncia il passaggio da LeU al Gruppo Misto con una lettera di saluto – disponibile sul sito ‘rossellamuroni.it’ – in cui parla della necessità e urgenza di perseguire la strada dell’ecologia, intesa come l’anima delle politiche che il Paese deve assicurarsi in una visione che guarda ai prossimi 30 anni.

affinitomichele : Dopo #Boldrini, Occhionero, Rostan e #Fratoianni, anche #Muroni lascia Leu. Alla Camera, il gruppo ridotto a 10 com… -

A Leu Muroni rimprovera che "non è mai diventato un partito. È riuscito a eleggere 18 parlamentari, ma poi non è stato capace di fare il salto, non elaborando anche un proprio punto di vista sulla que ...