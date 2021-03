MPS, Giani: "Occorre ricapitalizzazione da parte dello Stato" (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Si parla di 6 miliardi che lo Stato metterebbe a disposizione del potenziale acquirente di MPS, lo leggo dai giornali e mi suscita sconcerto. Mi auguro che il nuovo Governo riesamini tutta la ... Leggi su finanza.lastampa (Di mercoledì 3 marzo 2021) "Si parla di 6 miliardi che lometterebbe a disposizione del potenziale acquirente di MPS, lo leggo dai giornali e mi suscita sconcerto. Mi auguro che il nuovo Governo riesamini tutta la ...

OKsiena : MPS, GIANI: 'MOLTO PERPLESSO DA UN - CittadinoOnline : Giani: 'Mps: molto perplesso da un’ipotesi di fusione per incorporazione' - - RadioSienaTV : Mps, Giani: “Molto perplesso da un’ipotesi di fusione per incorporazione” - - SienaFree : Mps, Giani: ''Sono molto perplesso da un’ipotesi di fusione per incorporazione'' - infoiteconomia : La sfida di Giani per il futuro di Mps – L' -