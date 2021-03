Moviola Sassuolo Napoli | l’episodio chiave del match

(Di mercoledì 3 marzo 2021)delvalido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro MariniDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

LorenzoMolaioni : RT @FrankPuppeteer: Scusate ma dopo Roma Sassuolo 0-0 di quest'anno qualcuno ha detto qualcosa? Ah già Guida ce lo siamo ritrovato già la g… - FrankPuppeteer : Scusate ma dopo Roma Sassuolo 0-0 di quest'anno qualcuno ha detto qualcosa? Ah già Guida ce lo siamo ritrovato già… - IlGoldiTurone : @zarcozilesi È un rigore dato con la moviola, non con il VAR. Va benissimo, ma la moviola deve essere usata sempre… -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Sassuolo

Calcio News 24

Riflettori puntati su tutte le partite di Serie A, con ampio spazio a Milan - Udinese e- Napoli. All'interno di 'Pressing Serie A' tutti i gol e gli highlights delle gare, la, i ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato,e cronaca ...L’episodio chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: moviola Sassuolo Napoli. L’episodio chiave della moviola del match tra Sassuolo e Napoli, valido pe ...Al Mapei Stadium, il match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live ...