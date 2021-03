MOVIOLA – Sassuolo-Napoli, Haraslin su Di Lorenzo: è rigore (Di mercoledì 3 marzo 2021) La svolta della partita arriva al 90? di Sassuolo-Napoli, match della venticinquesima giornata di Serie A. Sugli sviluppi di una azione offensiva, Haraslin è intervenuto a contrasto con Di Lorenzo che al minimo tocco avvertito è caduto in area. L’arbitro Mariani ha concesso il penalty per il gol del 3-2 con rimonta completata per i partenopei. Giusta la decisione del direttore di gara? Contatto minimo, prevale la furbizia di Di Lorenzo che allarga la gamba e trova il contatto. rigore generoso ma lontano dal concetto di chiaro ed evidente errore. Dagli undici metri Insigne non ha sbagliato: gol del 3-2 ma soprattutto della possibile svolta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) La svolta della partita arriva al 90? di, match della venticinquesima giornata di Serie A. Sugli sviluppi di una azione offensiva,è intervenuto a contrasto con Diche al minimo tocco avvertito è caduto in area. L’arbitro Mariani ha concesso il penalty per il gol del 3-2 con rimonta completata per i partenopei. Giusta la decisione del direttore di gara? Contatto minimo, prevale la furbizia di Diche allarga la gamba e trova il contatto.generoso ma lontano dal concetto di chiaro ed evidente errore. Dagli undici metri Insigne non ha sbagliato: gol del 3-2 ma soprattutto della possibile svolta. SportFace.

