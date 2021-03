MOVIOLA – Milan-Udinese, pedata di Rebic a Becao: rischia il rosso diretto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Episodio da MOVIOLA nel corso di Milan-Udinese, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nel primo tempo contrasto durissimo tra Rebic e Becao con l’attaccante rossonero che non si ferma e con una violenta pedata colpisce il volto del giocatore friulano che perde vistosamente sangue a causa del colpo ricevuto. Per l’arbitro Massa è cartellino giallo, rivedendo le immagini si nota come il colpo sia violentissimo ma difficile stabilire la volontarietà o meno. Non viene considerato chiaro errore dal Var, ma c’è una certezza: Rebic ha rischiato davvero tanto. Poteva anche starci il cartellino rosso. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) Episodio danel corso di, match valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Nel primo tempo contrasto durissimo tracon l’attaccantenero che non si ferma e con una violentacolpisce il volto del giocatore friulano che perde vistosamente sangue a causa del colpo ricevuto. Per l’arbitro Massa è cartellino giallo, rivedendo le immagini si nota come il colpo sia violentissimo ma difficile stabilire la volontarietà o meno. Non viene considerato chiaro errore dal Var, ma c’è una certezza:hato davvero tanto. Poteva anche starci il cartellino. SportFace.

