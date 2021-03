Moviola Atalanta Crotone: l’episodio chiave del match (Di mercoledì 3 marzo 2021) l’episodio chiave del match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21: Moviola Atalanta Crotone l’episodio chiave della Moviola del match tra Atalanta e Crotone, valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Sozza l’episodio chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 marzo 2021)delvalido per la 25ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 25ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro SozzaDELIn aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com

Chicca141002 : RT @mairzuc23: @ATrentalange Quello che stona è che si chieda a Orsato conto di un errore - uno solo Ma non di altri - anche dello stesso… - SilviaPrato1 : RT @mairzuc23: @ATrentalange Quello che stona è che si chieda a Orsato conto di un errore - uno solo Ma non di altri - anche dello stesso… - mairzuc23 : @ATrentalange Quello che stona è che si chieda a Orsato conto di un errore - uno solo Ma non di altri - anche dell… - clubdoria46 : #MoviolaDelClub: #SampdoriaAtalanta, #Marinelli non incide #Samp #SampAtalanta - infoitsport : Sampdoria Atalanta LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -