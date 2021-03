Mourinho punge il Real: “Chissà perché Bale ci ha messo tanto per entrare in forma” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quattro centri in altrettante partite. Il Tottenham può sorridere: il miglior Gareth Bale sembra essere tornato e ora la formazione londinese può approfittarne per risalire la classifica, forte di una freccia micidiale. Il gallese, dal canto suo, pare aver ritrovato la brillantezza mostrata nei suoi giorni più felici al Real Madrid, prima della divorzio interno consumatosi nell'ultimo anno.caption id="attachment 1080867" align="alignnone" width="1024" Mourinho Bale (getty images)/captionFRECCIATAMa come mai Bale ha avuto bisogno di tanti mesi per tornare super? Il tecnico José Mourinho risponde a modo suo, rifilando una stoccata durissima proprio al Real Madrid, sua ex squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Negli ultimi anni ha avuto quel ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quattro centri in altrettante partite. Il Tottenham può sorridere: il miglior Garethsembra essere tornato e ora lazione londinese può approfittarne per risalire la classifica, forte di una freccia micidiale. Il gallese, dal canto suo, pare aver ritrovato la brillantezza mostrata nei suoi giorni più felici alMadrid, prima della divorzio interno consumatosi nell'ultimo anno.caption id="attachment 1080867" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionFRECCIATAMa come maiha avuto bisogno di tanti mesi per tornare super? Il tecnico Josérisponde a modo suo, rifilando una stoccata durissima proprio alMadrid, sua ex squadra. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Negli ultimi anni ha avuto quel ...

