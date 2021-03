Motomondiale: Rossi, 'quando Marquez tornerà sarà forte come prima' (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Bisogna capire prima di tutto quando tornerà. Penso che quando sarà in pista, sarà forte e competitivo come prima". Lo dice Valentino Rossi, a Sky Sport, sul suo grande rivale Marc Marquez reduce dall'infortunio al braccio destro. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. - (Adnkronos) - "Bisogna capiredi tutto. Penso chein pista,e competitivo". Lo dice Valentino, a Sky Sport, sul suo grande rivale Marcreduce dall'infortunio al braccio destro.

TV7Benevento : Motomondiale: Rossi, 'quando Marquez tornerà sarà forte come prima'... - TV7Benevento : Motomondiale: Rossi, 'team Petronas bella novità, mi farà bene'... - Italia_Notizie : Valentino Rossi: «Il ritiro? Resto in sella finché posso vincere. A metà stagione deciderò se continuare» - TV7Benevento : Motomondiale: Rossi, 'con Morbidelli fuori amici ma rivali in pista'... - corsedimoto : MOTOGP - Valentino #Rossi si prepara alla 26^ stagione in #MotoGP. Sarà l’ultima? Non è detto, ma intanto il Dottor… -