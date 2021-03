MotoGP | Valentino Rossi | “Penso di essere ancora competitivo Voglio vedere se posso ancora lottare per il podio”

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Arrivano, tramite la prima conferenza stampa (online) da pilota della Yamaha Petronas, i segnali disulla nuova stagione, la ventiseiesima in sella a una moto, a testimonianza di una carriera che, oltre al suo lato leggendario, presenta l’aura dell’infinito. Queste le parole di: “Sono stato in un team ufficiale dal 2002 al 2020, ma tra 2000 e 2002 ho vissuto una situazione simile a questa, un team satellite molto sviluppato. Differenze? Meno gente attorno alla moto ma ci si può concentrare sullo sviluppo e sulla performance. È una situazione che conosco già“. Sul proprio rendimento e su Morbidelli: “Iodise...

SkySportMotoGP : ?? Prima intervista di @ValeYellow46 da pilota di @sepangracing: 'Con Morbidelli coppia strepitosa: fuori amici, riv… - SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - OA_Sport : MotoGP: è un Valentino Rossi ancora carico quello che si appresta a iniziare la stagione - rxfxm : RT @SkySportMotoGP: ?? Prima intervista di @ValeYellow46 da pilota di @sepangracing: 'Con Morbidelli coppia strepitosa: fuori amici, rivali… - AsarkoS_ : RT @repubblica: MotoGp, Valentino riparte: 'Anch'io voglio vincere il mondiale, ma non sarà una ossessione. Che sfida con Morbidelli': A 42… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Valentino

Yamaha Petronas SRT 2021 -Rossi, neo - pilota del Team Yamaha Petronas, ha parlato in diretta streaming tramite la piattaforma 'Zoom' con i giornalisti, sia stranieri che italiani. ...Nel corso della sua carriera, il 'Dottore' ha vissuto la 500 due tempi e l'evoluzione delle, ... Oltre a essere il più maturo dei piloti in griglia,è l'unico che è riuscito ad ...ROMA - Valentino Rossi non molla e vuole continuare a stupire all'età di 42 anni. Il nuovo pilota della Petronas ha messo sul banco le condizioni che gli permetterebbero di gareggiare anche nel 2022: ...Il 'Dottore' è pronto per cominciare la sua 22esima stagione nella classe regina, la prima con la Petronas Yamaha SRT, e spera che questa possa essere quella del riscatto dopo un 2020 deludente. Se lo ...