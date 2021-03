MotoGp | Rossi | Penso di essere competitivo Futuro? In estate

SkySportMotoGP : ?? Prima intervista di @ValeYellow46 da pilota di @sepangracing: 'Con Morbidelli coppia strepitosa: fuori amici, riv… - SkySportMotoGP : .@ValeYellow46 ricorda così la figura di Fausto Gresini #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - sportface2016 : #MotoGP Valentino #Rossi ricorda così Fausto #Gresini - ildicece : RT @SkySportMotoGP: ?? Prima intervista di @ValeYellow46 da pilota di @sepangracing: 'Con Morbidelli coppia strepitosa: fuori amici, rivali… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Rossi

... l'ultima, per questo il primo obiettivo è rientrare nella lotta al podio: "Penso di essere ancora competitivo, voglio capire se posso lottare per il vertice " ha affermato" Ho fatto gli ...'Morbidelli ha fatto una stagione strepitosa nonostante la moto vecchia, vincendo 3 gare e sfiorando il Mondiale - le parole di Valentinointervistato da Sky Sport- penso che si ...Il Dottore ha rilasciato le prime parole da pilota Petronas, l’obiettivo è lottare per il podio e valutare se proseguire l’avventura in Moto Gp ...valentino: “gresini ci manca” — Rossi ha parlato anche del rapporto con Fausto Gresini: “Una cosa davvero triste, Fausto manca a tutti noi. Sarà speciale sfidare mio fratello Luca Marini”. Alla prima ...