Morta Anna Majani, la regina del cioccolato: era la madre del Cremino Fiat (Di mercoledì 3 marzo 2021) . Esempio di imprenditoria al femminile, Anna Majani era vicepresidente dell’azienda di famiglia e appassionata di teatro e musica. Se n’è andata per complicazioni legate al Coronavirus. Fondata nel 1796 la Majani è stata un’eccellenza nel nostro Paese e la più antica fabbrica di cioccolato in Italia. Anna Majani è Morta. La signora dei cioccolatini bolognesi aveva 85 anni: vicepresidente dell’azienda Majani di Crespellano (Valsamoggia), fondata nel 1796, un’eccellenza nel nostro Paese e la più antica fabbrica di cioccolato in Italia, celebre per i cioccolatini a strati e quelli a forma di tortellini, l’imprenditrice si è spenta domenica a causa di complicazioni da Covid. La passione per il cioccolato l’aveva portata ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021) . Esempio di imprenditoria al femminile,era vicepresidente dell’azienda di famiglia e appassionata di teatro e musica. Se n’è andata per complicazioni legate al Coronavirus. Fondata nel 1796 laè stata un’eccellenza nel nostro Paese e la più antica fabbrica diin Italia.. La signora dei cioccolatini bolognesi aveva 85 anni: vicepresidente dell’aziendadi Crespellano (Valsamoggia), fondata nel 1796, un’eccellenza nel nostro Paese e la più antica fabbrica diin Italia, celebre per i cioccolatini a strati e quelli a forma di tortellini, l’imprenditrice si è spenta domenica a causa di complicazioni da Covid. La passione per ill’aveva portata ...

