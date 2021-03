Moratti: anche il Teatro Creberg tra i grandi centri vaccinali in Bergamasca (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Creberg Teatro di Bergamo, il centro commerciale di Mapello e il Cus di Dalmine si aggiungono alla lista dei grandi centri vaccinali della Bergamasca. Gli altri – ricordiamo – sono i poli fieristici di Bergamo, Chiuduno e Treviglio, il PalaSpirà di Spirano e il centro commerciale di Antegnate. Lo ha annunciato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, in terza commissione sanità. Nel frattempo, martedì 2 marzo sono 2.737 i bergamaschi che hanno ricevuto il vaccino: 1.418 tra gli over 80 e 1.319 tra gli under 80. Complessivamente, dal 18 febbraio, sono 21.292. I dati regionali <br clear=all> L'articolo BergamoNews. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildi Bergamo, il centro commerciale di Mapello e il Cus di Dalmine si aggiungono alla lista deidella. Gli altri – ricordiamo – sono i poli fieristici di Bergamo, Chiuduno e Treviglio, il PalaSpirà di Spirano e il centro commerciale di Antegnate. Lo ha annunciato la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia, in terza commissione sanità. Nel frattempo, martedì 2 marzo sono 2.737 i bergamaschi che hanno ricevuto il vaccino: 1.418 tra gli over 80 e 1.319 tra gli under 80. Complessivamente, dal 18 febbraio, sono 21.292. I dati regionali

