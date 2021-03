Mobilità elettrica, ricaricare l’auto green costa tre volte più dell’energia di casa: bisogna tagliare (Di mercoledì 3 marzo 2021) La Mobilità elettrica è sicuramente una risposta efficace alla lotta allo smog (tanto più se l’elettricità è prodotta da fonti rinnovabili). Per spingere il mercato dell’elettrico bisogna però abbassare il costo delle ricariche. Pochi lo sanno, ma oggi l’energia elettrica erogata dalle colonnine installate su suolo pubblico è fino a tre volte più cara di quella a tariffa domestica. Una situazione che contrasta con le politiche di incentivazione all’elettrico e che penalizza gli automobilisti virtuosi che passano all’uso di veicoli a zero emissioni. Un ostacolo da superare al più presto se vogliamo favorire davvero, e non solo a parole, la piena diffusione dei veicoli elettrici. In Italia il mercato dei veicoli a emissioni ridotte è in lentissima crescita. Nel 2020, con 32.538 unità vendute, le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Laè sicuramente una risposta efficace alla lotta allo smog (tanto più se l’elettricità è prodotta da fonti rinnovabili). Per spingere il mercato dell’elettricoperò abbassare il costo delle ricariche. Pochi lo sanno, ma oggi l’energiaerogata dalle colonnine installate su suolo pubblico è fino a trepiù cara di quella a tariffa domestica. Una situazione che contrasta con le politiche di incentivazione all’elettrico e che penalizza gli automobilisti virtuosi che passano all’uso di veicoli a zero emissioni. Un ostacolo da superare al più presto se vogliamo favorire davvero, e non solo a parole, la piena diffusione dei veicoli elettrici. In Italia il mercato dei veicoli a emissioni ridotte è in lentissima crescita. Nel 2020, con 32.538 unità vendute, le ...

Il simulatore di guida «Dim400»: al campus Bovisa del Politecnico si sperimenta la mobilità del futuro Corriere Milano