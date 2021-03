'Miracolo' in India: dichiarato morto in un incidente stradale, si sveglia poco prima dell'autopsia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un uomo , ritenuto morto a seguito di un incidente stradale in motocicletta , si è risvegliato sul tavolo della sala operatoria , un attimo prima che i medici legali iniziassero l'autopsia . La ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un uomo , ritenutoa seguito di unin motocicletta , si è rito sul tavoloa sala operatoria , un attimoche i medici legali iniziassero l'. La ...

ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 28.2.2021 (duemilaventuno)– R. PAU ITALIAN UNION TRADE MINISTER TROUGH THE POLITICAL ASYLUM IN ALL OVE… - kalyaMail : RT @FmMosca: Ci sarebbe voluto un miracolo per azzeccare un #vaccino sperimentale che non rendesse infettivi i vaccinati, evidentemente sol… - AlbaGiunzioni : RT @FmMosca: Ci sarebbe voluto un miracolo per azzeccare un #vaccino sperimentale che non rendesse infettivi i vaccinati, evidentemente sol… - vaniacavi : RT @FmMosca: Ci sarebbe voluto un miracolo per azzeccare un #vaccino sperimentale che non rendesse infettivi i vaccinati, evidentemente sol… - CarpaneseSilva1 : RT @FmMosca: Ci sarebbe voluto un miracolo per azzeccare un #vaccino sperimentale che non rendesse infettivi i vaccinati, evidentemente sol… -