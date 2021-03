Minori | Baldassarre Lega | ' aiutare le famiglie e i giovani a un uso corretto della rete'

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Difendere la salute fisica e psichica deie dai rischi che corrono per l'uso sbagliato di Internet è un vero e proprio dovere morale. Condivido l'iniziativa di Simone Pillon e auspico che trovi la massima convergenza tra le forze politiche". Così le parole di Simona, medico, europarlamentaree Responsabile del Dipartimento Famiglia del Lazio. "Il suo disegno di legge rappresenta un passo importante per tutelare ile. Non è possibile constatare tante morti, tanti suicidi, tanti casi di autolesionismo, istigati da giochi e sfide social", aggiunge la leghista , affermando che "occorre intervenire subito, introducendo sanzioni contro l'istigazione e maggiori controlli delle piattaforme, ...

Ultime Notizie dalla rete : Minori Baldassarre

provitaefamiglia.it

...per conoscenza alla Procura deidi Lecce , che comunque sta seguendo il caso in modo da chiarire per bene tutti i particolari. Si tratta di un atto dovuto ha spiegato l'avvocatoe ...La scuola ha comunque fatto la segnalazione alla Procura dei. Riceviamo e pubblichiamo la ... Ilaria, legale a cui la famiglia si è rivolta dopo aver letto la notizia comparsa sui ...Roma, 3 mar. (Adnkronos) - "Difendere la salute fisica e psichica dei giovani e dai rischi che corrono per l'uso sbagliato di Internet è un vero e proprio dovere morale. Condivido l'iniziativa di Simo ...Sanremo. Rabbia, dolore e frustazione. Sono questi i sentimenti che accomunano da alcuni minuti tutti i commercianti, ristoratori e titolari di locali, dopo l’annuncio del presidente Toti che “condann ...