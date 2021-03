Ministri, a Marta Cartabia il maggior consenso degli italiani (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da poco più di un paio di settimane il Governo Draghi è entrato nel pieno della sua attività con le nuove nomine e il primo DPCM. La sua squadra di governo è composta da un mix di tecnici e politici (con prevalenza di questi ultimi), che vede sia politici di lungo corso – con alle spalle altri incarichi di governo – sia “new entry” alla prima esperienza come ministro. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, sul podio della notorietà Luigi Di Maio, Roberto Speranza (entrambi già Ministri nel Governo Conte Bis e riconfermati) e Renato Brunetta, con una lunga esperienza politica e di Governo. Dal punto di vista della fiducia, invece, a riscuotere il maggior consenso è Marta Cartabia: un ministro tecnico ed esordiente titolare del ministero della Giustizia.Seguono a ruota Giancarlo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Da poco più di un paio di settimane il Governo Draghi è entrato nel pieno della sua attività con le nuove nomine e il primo DPCM. La sua squadra di governo è composta da un mix di tecnici e politici (con prevalenza di questi ultimi), che vede sia politici di lungo corso – con alle spalle altri incarichi di governo – sia “new entry” alla prima esperienza come ministro. Secondo un sondaggio di Euromedia Research, sul podio della notorietà Luigi Di Maio, Roberto Speranza (entrambi giànel Governo Conte Bis e riconfermati) e Renato Brunetta, con una lunga esperienza politica e di Governo. Dal punto di vista della fiducia, invece, a riscuotere il: un ministro tecnico ed esordiente titolare del ministero della Giustizia.Seguono a ruota Giancarlo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ministri Marta Salvini e l'attivismo sul governo: si intesta le misure (poi ne lancia altre) Ne parlerò direttamente con il ministro della Giustizia Marta Cartabia. Dopo la condanna in primo ... Si butta su tutte le palle e suggerisce la linea a tutti i ministri : dai vaccini al codice degli ...

Anna Macina e Francesco Paolo Sisto alla Giustizia ...Sisto hanno giurato nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri, Mario Draghi. Ora sono ufficialmente i nuovi sottosegretari alla Giustizia . Affiancheranno in via Arenula la ministra Marta ...

Meloni: «Le nomine di Draghi segnale positivo ma ora chiedo al governo la discontinuità sui fatti» La leader di Fratelli d’Italia: basta Dpcm, si torni alla normalità della democrazia. E sugli alleati: «Serve un coordinamento del centrodestra. Mi hanno colpito alcune scelte di Lega e FI. Non vorrei ...

