Minacce a Liliana Segre | perquisizioni e due indagati a Milano

SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - Corriere : Liliana Segre vaccinata, insulti e minacce sui social: individuati gli autori dei post ... - fattoquotidiano : Due indagati per le minacce e gli insulti social a Liliana Segre: perquisizioni e sequestri degli apparecchi inform… - ve10ve : RT @Corriere: Liliana Segre vaccinata, insulti e minacce sui social: individuati gli autori dei post ... - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Due indagati per le minacce e gli insulti social a Liliana Segre: perquisizioni e sequestri degli apparecchi informati… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce Liliana

L'articolosu Facebook aSegre, indagato dall'Antiterrorismo un pensionato di Cagliari proviene da Casteddu On line ....GUARDA LE FOTO >> In Lombardia tra gli over 80 vaccinati anche Carla Fracci e Rosita Missoni Nell'ambito dell'indagine sulleaggravate dall'odio razziale rivolte online alla senatrice...Nell'ambito dell'indagine sulle minacce aggravate dall'odio razziale rivolte online alla senatrice Liliana Segre il giorno in cui si sottopose al vaccino, la polizia postale e gli uomini della Digos ...Minacce alla senatrice Liliana Segre, perquisizioni e sequestri anche nel Viterbe. La polizia postale e la Digos di Milano, nell'inchiesta per minacce aggravate dall'odio razziale ...