Milly Carlucci parla dei suoi capelli: “Ho rischiato di perderli tutti, era tutto incollato” (FOTO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Milly Carlucci e Il Cantante Mascherato 2 Venerdì scorso su Rai Uno si è conclusa la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari dell’anno scorso, nel 2021 ad aggiudicarsi il trofeo è stato Red Canzian, componente dei Pooh che si celava dietro la maschera del Pappagallo. Una stagione di alti e bassi per il format condotto da Milly Carlucci. Infatti, rispetto all’anno prima la professionista abruzzese ha dovuto fare i conti con il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, anch’esso arrivato al termine con la vittoria annunciata di Tommaso Zorzi. Gli ascolti sono stati buoni ma non proprio esaltanti. Recentemente però, la Carlucci ha fatto parlare di sè per qualcos’altro. La conduttrice abruzzese svela un retroscena sui suoi ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 3 marzo 2021)e Il Cantante Mascherato 2 Venerdì scorso su Rai Uno si è conclusa la seconda edizione de Il Cantante Mascherato. Dopo la vittoria di Teo Mammuccari dell’anno scorso, nel 2021 ad aggiudicarsi il trofeo è stato Red Canzian, componente dei Pooh che si celava dietro la maschera del Pappagallo. Una stagione di alti e bassi per il format condotto da. Infatti, rispetto all’anno prima la professionista abruzzese ha dovuto fare i conti con il Grande Fratello Vip 5 di Alfonso Signorini, anch’esso arrivato al termine con la vittoria annunciata di Tommaso Zorzi. Gli ascolti sono stati buoni ma non proprio esaltanti. Recentemente però, laha fattore di sè per qualcos’altro. La conduttrice abruzzese svela un retroscena sui...

caterinabalivo : Meravigliosa avventura grazie @milly_carlucci !! @redcanzian super vincitore??#ilcantantemascherato - milly_carlucci : Una serata pazzesca di grandi emozioni ?? I nostri concorrenti sono stati fantastici?? Grazie di cuore a tutti voi… - milly_carlucci : Le maschere duettano! Non era mai successo in nessuna edizione de #ilcantantemascherato in giro per il mondo! Vene… - Maxxeo : MILLY CARLUCCI 2022 SEMPRE PIÙ VICINO. - CorradoAbate : @ferociouspie Beh per fare breve: @milly_carlucci abbiamo dei consigli molto importanti per l’anno prossimo!! Chiam… -