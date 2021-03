Milik ed il ritorno in Italia, fa chiarezza il neo presidente del Marsiglia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il futuro di Arek Milik potrebbe proseguire lontano da Marsiglia? La dirigenza del club francese prova a fare chiarezza. Dell’operazione che ha portato Milik a Marsiglia si è parlato per diverse settimane, e se ne continua a parlare ancora adesso. Dopo mesi passati a punzecchiarsi con la dirigenza del Napoli, il polacco ha mollato gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il futuro di Arekpotrebbe proseguire lontano da? La dirigenza del club francese prova a fare. Dell’operazione che ha portatosi è parlato per diverse settimane, e se ne continua a parlare ancora adesso. Dopo mesi passati a punzecchiarsi con la dirigenza del Napoli, il polacco ha mollato gli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

SeEarn : MILIK, RIENTRO E GOL AL LIONE: “NON GIOCAVO DA TEMPO PER VIA DI INFORTUNI E PROBLEMI COL MIO EX CLUB” #Milik… - NCN_it : MILIK, RIENTRO E GOL AL LIONE: “NON GIOCAVO DA TEMPO PER VIA DI INFORTUNI E PROBLEMI COL MIO EX CLUB” #Milik… - ruotebucate : @eibitches Sara piuttosto di fare una cosa del genere davvero preferirei un ritorno di Arkadiusz Milik - okcalciomercato : Milik, ritorno in Seria A? C’è l’accordo tra l’OM e l’entourage del giocatore - MassimoScotto93 : @CarbonToni @Chiariello_CS @paolodelgenio9 Ora gira la voce di Sarri. E ti dico che non sono un sostenitore del suo… -