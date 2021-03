Miliardario giapponese cerca 8 “amici” per il viaggio intorno alla Luna con il razzo di Musk

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tokyo, 3 mar – Yusaku Maezawaè “in partenza” (nel 2023) per unattornosulStarship di Elon. E apre le porte della sua avventura anche ad otto “comuni mortali”. Ilindi “” Il tycoon, dall’impressionante patrimonio di 2 miliardi di dollari, partirà grazie a una missione “targata” Elon, complice la sua impresa SpaceX: in precedenza voleva partire insieme ad una compagine di artisti, registi e musicisti. Ora ha cambiato idea. In una serie di aggiornamenti che ilha condiviso sul suo profilo Twitter e sul sito dedicato all’iniziativa, ...

Compagni di avventura spaziale cercasi. IlYusaku Maezawa, che ha un patrimonio personale stimato di due miliardi di dollari, ha ... Alle spese provvederà interamente il magnate, ...Il controverso, criticato in passato per aver indetto un contest per la ricerca di una 'fidanzata' che lo accompagnasse in una missione spaziale ormai cancellata, ha lanciato ...Nei due video caricati su internet il miliardario giapponese ha spiegato che il viaggio durerà un totale di sei giorni e le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 14 marzo. Dimo ...Yusaku Maezawa ospiterà a sue spese otto persone nella spedizione intorno al satellite prevista nel 2023, a bordo della Starship di SpaceX. Chiunque può candidarsi per la missione spaziale ...