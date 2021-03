Milano senza Delaney cade con il Fenerbahce

borghi_claudio : @doctor_milano @LegaSalvini @AlbertoBagnai Non abbassiamo la guardia ma direi che qualche passo nella direzione giu… - repubblica : Il paradosso del medico-eroe della Val Seriana: in prima linea a Nembro durante la prima ondata del Covid, ora rest… - borghi_claudio : Ecco i servizi di Maggio sullo scandalo della folla ai navigli a Milano. 'Molti senza mascherina'. Dopo saranno sic… - enzocnit : RT @GiancarloDeRisi: Claudio, 55 anni, senza tetto a Milano: “Prima facevo il gommista. Eravamo 3 italiani ma l’azienda ci ha licenziato un… - xenonian1 : RT @GiancarloDeRisi: Claudio, 55 anni, senza tetto a Milano: “Prima facevo il gommista. Eravamo 3 italiani ma l’azienda ci ha licenziato un… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano senza

La Gazzetta dello Sport

- Fenerbahce 92 - 100 Si ferma in casa l'Olimpiache deve cedere di fronte al Fenerbahce. I biancorossi, privi di Delaney, subiscono a rimbalzo la potenza di Vesely e non riescono a contenere le giocate di un ispirato De Colo. Non bastano all'...... per i padroni di casa si sono messi in luce Catanese e, firmando un gol per tempo. Per il ... Il Piacenza e la Giana Erminio si dividono una postareti in una partita che delude entrambe ...Milano, 3 marzo 2021 – Il Milan ospita l’Udinese a San Siro per tenere il passo della capolista Inter: finisce 1-1. Qui le pagelle dei rossoneri: MILAN (4-2-3-1) Donnarumma 5, ...Finisce 92-100 la ventisettesima giornata di stagione regolare dell'Olimpia Milano in casa contro il Fenerbahçe. Così Coach Ettore Messina ha commentato ...