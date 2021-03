Milano | donna si salva fingendo di chiamare in pizzeria

Leggi su quotidianpost

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Si èta facendo finta di ordinare una pizza, in realtà ha chiamato il 112. Questo l’escamotage di una giovanedi 33 anni che ha architettato questo piano per fuggire al suo aguzzino, un 26enne marocchino. Laaveva dato appuntamento all’ex compagno in un hotel. Lui le aveva detto di volerla rivedere perché molto malato, lei, ingenuamente convinta della sua buona fede, ha accettato. Arrivati in albergo, però, lui ha iniziato a picchiarla e le ha strappato il telefono dalle mani. Intorno all’alba, è riuscita a fare una telefonata. Ha così chiamato il 112, chiedendo di avere una “pizza margherita” e dando perciò ai militari tutte le indicazioni sul luogo in cui si trovava. L’uomo è stato così tratto in arresto. Un anno fa, un’altrasi erata nello stesso modo, tanto ...