Milan-Udinese | Stryger Larsen nella bufera Le reazioni social | “E’ milanista?” TWEET

Leggi su sportface

(Di giovedì 4 marzo 2021) Una follia finale dipermette aldi recuperare l’sull’1-1 nel finale di partita nel turno infrasettimanale. Fallo di mano netto, eclatante, che vale l’ennesimo rigore stagionale per i rossoneri. Stavolta decisivo non per una vittoria ma per un pareggio importante per il morale contro i friulani. Isi sono scatenati contro il difensore friulano: “Tifa, altrimenti non si spiega“, scrive qualcuno scherzando. IMIGLIORI Nessuno: non puoi toccare il pallone con le mani: pic.twitter.com/evR3LXhfZv — Michela (@m corsi ) March 3, 2021 Migliore in campo per noi:Qui sulTwitter ti vogliamo tutti bene, ...