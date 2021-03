Milan-Udinese | le probabili formazioni del match

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’recupera pezzi, ilin totale emergenza: si fermano anche Calabria e Tomori. Pioli chiamato a una grande prova Dopo la complicata vittoria esterna dell’Olimpico, ilcerca la continuità per non bruciare il vantaggio guadagnato fino a questo momento. Contro l’, però, Pioli dovrà fare nuovamente i conti con una rosa ridotta all’osso e le tante assenze dell’ultimo minuto. Dall’altra parte Gotti è chiamato a una prova di forza dopo ilvinto allo scadere contro la Fiorentina. LediQUI– Una vera e propria ecatombe aello: Pioli dovrà fare a meno di Calhanoglu e Ibrahimovic usciti malconci dalla partita con la Roma. Ai ...

Partita delicata per entrambe: i viola hanno perso sul filo di lana contro l'e, poiché il ... La Roma è stata battuta dalall'Olimpico , ha mancato il ritorno al terzo posto e ha visto le ......rigore nel 58% delle partite casalinghe di Serie A delin questa stagione ( Rigore Si/No ) C'è stato un cartellino nei primi 30 minuti di gioco in 8 delle ultime 10 partite tra(...Turnover sì ma con moderazione. Per la gara di questa sera, Fonseca annuncia «2-3 cambi». Uno sarà Kumbulla (al posto di Fazio). L’albanese torna dunque titolare ...Senza Ibra infortunato e al Festival, stasera Pioli s’affida alla coppia Rebic-Leao per battere l’Udinese e portarsi a -1 dall’Inter capolista ...