Milan-Udinese 1-1 | Kessie | “Mancata gestione della palla | lottiamo fino alla fine per il primo posto”

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Sono due punti persi, ma dobbiamo rialzare la testa anche se giochiamo tante partite in pochi giorni. La partita di oggi non la abbiamo giocata bene nella, loro giocavano tutti dietro e noi la buttavamo troppo in avanti. Può capitare una partita così, ma dobbiamo rialzare la testa perché si gioca già tra tre giorni”. Lo ha detto Franckal termine di1-1, sfida pareggiata dai rossoneri in extremis proprio con un rigore calciato dal centrocampista ivoriano: “I rigori non sono facili da calciare – sottolinea il mediano rossonero ai microfoni di Dazn – Io voglio dare una manosquadra. Quando li calcio ho due possibilità: se non segno sbaglio, quindi non ho paura di niente”. E sugli obiettivi stagionali: “Da ...